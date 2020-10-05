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    Ağrı'da bir asker şehit oldu

    Ağrı Doğubayazıt ilçesi kırsalında, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği Yıldırım-3 operasyonunda 1 jandarma personeli şehit oldu.
    • İHA
    • 05.10.2020 - 01:13
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    Ağrı'da bir asker şehit oldu

    İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

    “Ağrı Doğubayazıt ilçesi kırsalında, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında; yürütülen arama tarama faaliyeti esnasında teröristlerle çıkan çatışmada biri ağır olmak üzere 2 Jandarma personelimiz yaralanmıştır.

    YARALI ASKER KURTARILAMADI

    Yaralı jandarma personellerimiz helikopter ile bölgeden alınarak hemen Ağrı Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırılmış, ancak burada yapılan tüm müdahelelere rağmen bir jandarma personelimiz kurtarılamayarak, şehit olmuştur. Kahraman Jandarma Uzman Çavuşumuza Allah’tan rahmet, kederli ailesine baş sağlığı, yaralı personelimize de acil şifalar diliyoruz."

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