- En Son Haber
- İç Haber
- '15 Temmuz' destanını kum taneleriyle anlattı
'15 Temmuz' destanını kum taneleriyle anlattı
Kum sanatçısı Ömer Faruk Elmas, 15 Temmuz darbe girişimini sanatıyla dünyaya anlatmaya devam ediyor.
- AA
- 14.07.2020 - 15:12
Ömer Faruk Elmas isimli kum sanatçısı, 4 yıl önce gerçekleşen darbe girişimini kum sanatıyla canlandırdı.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği hain darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçti.
SANATLA ANLATTI
Türkiye ve Avrupa'nın birçok ülkesinde yüzlerce kez gösteri yapan kum sanatçısı Ömer Faruk Elmas, o gece yaşananları kum sanatıyla anlattı.
'15 Temmuz' destanını kum taneleriyle anlattı - VİDEO