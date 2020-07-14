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    '15 Temmuz' destanını kum taneleriyle anlattı

    Kum sanatçısı Ömer Faruk Elmas, 15 Temmuz darbe girişimini sanatıyla dünyaya anlatmaya devam ediyor.
    • AA
    • 14.07.2020 - 15:12
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    '15 Temmuz' destanını kum taneleriyle anlattı

    Ömer Faruk Elmas isimli kum sanatçısı, 4 yıl önce gerçekleşen darbe girişimini kum sanatıyla canlandırdı.

    Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği hain darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçti.

    SANATLA ANLATTI

    Türkiye ve  Avrupa'nın birçok ülkesinde yüzlerce kez gösteri yapan kum sanatçısı Ömer Faruk Elmas, o gece yaşananları kum sanatıyla anlattı.

    '15 Temmuz' destanını kum taneleriyle anlattı - VİDEO


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