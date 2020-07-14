Kum sanatçısı Ömer Faruk Elmas, 15 Temmuz darbe girişimini sanatıyla dünyaya anlatmaya devam ediyor.

Ömer Faruk Elmas isimli kum sanatçısı, 4 yıl önce gerçekleşen darbe girişimini kum sanatıyla canlandırdı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği hain darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçti.

SANATLA ANLATTI

Türkiye ve Avrupa'nın birçok ülkesinde yüzlerce kez gösteri yapan kum sanatçısı Ömer Faruk Elmas, o gece yaşananları kum sanatıyla anlattı.

'15 Temmuz' destanını kum taneleriyle anlattı - VİDEO



