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    15 Temmuz Şehitler Köprüsü, maraton nedeniyle kapatıldı

    İstanbul Maratonu nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, çift yönlü trafiğe kapatıldı.
    • DHA
    • 08.11.2020 - 07:44
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    15 Temmuz Şehitler Köprüsü, maraton nedeniyle kapatıldı

     

    Saat 09.00'da yapılacak maraton nedeniyle saat 07.00'den itibaren köprü Anadolu- Avrupa, Avrupa-Anadolu geçişine kapatıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü Kullanacak tüm sürücüler kapatma noktalarından en kısa güzergahtan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametine yönlendirildi.

    METROBÜSLER FSM KÖPRÜSÜ'NDEN GEÇECEK

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün trafiğe kapatılması nedeniyle metrobüsler ise saat 08.00'dan itibaren Anadolu-Avrupa arasında seferlerini Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden gerçekleştirecek.

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü, maraton nedeniyle kapatıldı #1

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü, maraton nedeniyle kapatıldı #2

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü, maraton nedeniyle kapatıldı #3

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