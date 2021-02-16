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    15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde araç yandı

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde seyir halindeki araçta çıkan yangın, yoldan geçen TOMA'nın müdahalesiyle söndürülürken trafik bir süre aksadı.
    • AA
    • 16.02.2021 - 10:47
    • Güncelleme : 16.02.2021 - 10:58
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    15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde araç yandı

    Avrupa'dan Anadolu Yakası'na seyir halinde olan 34 CRB 794 plakalı otomobilin motor kısmında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    TOMA SÖNDÜRDÜ

    Aynı istikamette seyir halinde olan polis ekipleri, yangına TOMA ile müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken güzergahta trafik bir süre aksadı.

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde araç yandı VİDEO

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü nde araç yandı #1

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü nde araç yandı #2

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü nde araç yandı #3

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