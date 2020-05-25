15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim

En Son Haber

Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde polis ekiplerinin denetimleri havadan görüntülendi.

Koronavirüs salgını tedbirleri çerçevesinde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetimler sürüyor.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde araçları kontrol etti.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde oluşturulan güvenlik noktasında bugün, diğer günlere oranla araç sayısının daha az olduğu görüldü.

ARAÇLAR TEK TEK DURDURULDU

Polis ekipleri, araçları tek tek durdurarak izin belgelerinin olup olmadığını sordu. Denetim drone ile havadan görüntülendi.