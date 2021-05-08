15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde tam kapanma denetimi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanma uygulamasının 9. gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim yapıldı.

Ülke genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanmanın 9. gününde ekiplerin denetimleri devam ediyor.

Polis ekipleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde denetim yaptı.

Bu noktadan geçen araçlar tek tek durdurularak sürücü ve yolcuların gerekli izin belgeleri olup olmadığı kontrol edildi.

KURALLARI İHLAL EDENLERE CEZA

Denetimlere çevik kuvvet ekipleri de katıldı. Denetimler sırasında kısıtlamadan muaf olmasına rağmen trafik kurallarını ihlal eden 2 sürücüye ceza kesildi.





























