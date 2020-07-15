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15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yılında 34 vatandaşın şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dev Türk Bayrağı açıldı.

2016'da gerçekleşen hain darbe girişiminin 4'üncü yılında şehitlerimiz anılmaya devam ediliyor.

15 Temmuz tarihinde gerçekleşen darbe girişiminin gerçekleştiği sırada, köprüyü kapatan tanklara meydan okurken şehit verdiğimiz 34 vatandaşımızın anısına, Boğaziçi köprüsünün adı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değiştirilmişti.

ÖZEL GÜN İLAN EDİLDİ

15 Temmuz, Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak ilan edilerek, her yıl anma programları düzenlenmeye başlandı.

DEV TÜRK BAYRAĞI

Darbe girişiminin üzerinden geçen 4'üncü yılda, şehitlerimiz yurdun her yanında anılmaya devam ederken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne de dev bir Türk Bayrağı asıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Türk Bayrağı dalgalanıyor - VİDEO