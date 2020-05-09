- En Son Haber
- İç Haber
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne araç sayım sistemi kuruluyor
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne araç sayım sistemi kuruluyor
Köprünün Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş kuzey platformunda çalışmalar devam ediyor.
- AA
- 09.05.2020 - 16:38
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçen araçlar sayılacak.
Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'da uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek, planlı bakım çalışmalarına hız verdi.
Ekipler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş kuzey platformunda iş makineleriyle araç sayım sisteminin takılacağı TAK'ları kurmaya başladı.
BİR HAFTADA BİTİRİLECEK
Çalışmalar kurulumun bir an önce tamamlaması için gece gündüz sürüyor.
Çalışmalar sırasında ulaşım iki şeride düşürülerek, geçişler kontrollü sağlanıyor. Köprüdeki çalışmaların bir hafta içerisinde bitirilmesi planlanıyor.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne araç sayım sistemi kuruluyor VİDEO