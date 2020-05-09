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    15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne araç sayım sistemi kuruluyor

    Köprünün Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş kuzey platformunda çalışmalar devam ediyor.
    • AA
    • 09.05.2020 - 16:38
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    15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne araç sayım sistemi kuruluyor

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçen araçlar sayılacak.

    Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'da uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek, planlı bakım çalışmalarına hız verdi.

    Ekipler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş kuzey platformunda iş makineleriyle araç sayım sisteminin takılacağı TAK'ları kurmaya başladı.

    BİR HAFTADA BİTİRİLECEK

    Çalışmalar kurulumun bir an önce tamamlaması için gece gündüz sürüyor.

    Çalışmalar sırasında ulaşım iki şeride düşürülerek, geçişler kontrollü sağlanıyor. Köprüdeki çalışmaların bir hafta içerisinde bitirilmesi planlanıyor.

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne araç sayım sistemi kuruluyor VİDEO

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