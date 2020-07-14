15 Temmuz'da bıçaklanan müezzin gazilik unvanı istiyor

15 Temmuz'da gerçekleşen darbe girişimi sırasında sela okuduğu için bıçaklanan müezzin, gazilik unvanı için hukuki süreç başlattı.

Kütahya Vefa Mahallesi’ndeki Arife Erdem Camii’nde görevli müezzin Hüseyin Aydoğdu, gazilik unvanı istiyor.

Din görevlisi Hüseyin Aydoğdu, 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe girişimi sırasında müftülükten gelen mesaj ile görevli olduğu camiye sela okumaya gitti.

BIÇAKLI ŞAHISLA BOĞUŞTU

Selayı okuduğu sırada tanımadığı bir kişinin yanına yaklaşarak kendisine "Hocam bu ne selası?" dediğini belirten Aydoğdu, elinde bıçak olan şahısla arasında boğuşma yaşandığını aktardı.

ELİNDEN HAFİFÇE YARALANDI

Boğuşma sırasında elinden hafifçe yaralanan Aydoğdu, olay anını şu cümlelerle aktardı:

"Elinde bıçakla ’Hocam bu ne selası?’ dedi. Daha sonra aramızda boğuşma oldu ve elimden bıçakla hafif şekilde yaralandım. Daha sonra şikayetçi oldum. Bana saldıran şahıs, duruşmalarda olay gecesi alkollü olduğu için hiçbir şey hatırlamadığını ve örgüt mensubu olmadığını söyledi. Mahkeme, bu kişiye daha sonra 6 ay hapis cezası verdi. Bu daha sonra 8 bin TL paraya çevrildi."

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATTI

Gazilik unvanını hak ettiğini ancak bir türlü sonuca ulaşamadığını dile getiren 56 yaşındaki Hüseyin Aydoğdu, "Bilindiği gibi, Türkiye genelinde 15 Temmuz gecesi saldırıya uğrayan 60 din görevlisi var. 60 kişinin içinde de ben de bulunuyorum. Birçok din görevlisine gazilik unvanı verildi. Bundan ben hala yararlanamadım. Bununla ilgili hukuki süreç tamamlandı ve herhangi bir sonuç elde edemedim. Yazılı olarak müracaatta da bulundum, sonuç bekliyorum." diye konuştu.

ŞEHİTLERİN RUHLARINA KUR'AN-I KERİM OKUYOR

6 ay önce emekli olduğunu ifade eden Aydoğdu, başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere tüm şehitlerin ruhlarına ithafen Kur’an-ı Kerim okuduğunu sözlerine ekledi.



