Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

İki lider; Libya, İdlib ve koronavirüs ile mücadeleyi ele aldı.

Türkiye, koronavirüs salgını döneminde de uluslararası temaslarını kararlılıkla sürdürüyor.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

LİBYA VE İDLİB'İ GÖRÜŞTÜLER

Erdoğan-Putin görüşmesinde, Libya ve İdlib'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

KORONAVİRÜS İLE MÜCADELE MASADAYDI

İki lider ayrıca, koronavirüs ile mücadelede ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlar ile ikili ilişkileri görüştü.