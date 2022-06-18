Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan kararlara göre atamalar şu şekilde:

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Tamer İnan, 5. Bölge Müdürlüğüne ise Ömer Ay atandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı

AA'nın haberine göre, Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Mehmet Kalyon getirildi.