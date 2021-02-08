Muğla’da meydana gelen zincirleme kazada tır şoförü, sıkıştığı yerden yaklaşık bir buçuk saatlik bir kurtarma çalışmasının ardından 112 ekiplerine teslim edildi.

Muğla-Aydın karayolu Bayır Mahallesi'ndeki kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen tıra, arkadan Kemal Uyar yönetimindeki tır çarptı.

Çarpmanın etkisi ile tırın önünde bulunan Dursun Çoban yönetimindeki ve Ersan Korkmaz yönetimindeki otomobiller hasar gördü.

Tırlardan biri, çarpışmanın etkisiyle yan şeritte kırmızı ışıkta bekleyen otobüse vurarak durabildi.

Muğla’da zincirleme kaza VİDEO

BİR KİŞİ ARAÇTA SIKIŞTI

Kaza sonrası tırlardan birinin sürücüsü bulunduğu alanda sıkıştı.

Menteşe İtfaiye Grup Amirliği AKS ekipleri, yaklaşık bir buçuk saat süren bir çalışmanın ardından sürücüyü sıkıştığı yerden kurtararak 112 ekiplerine teslim etti.

Sürücü Uyar’ın ayak bölümünde kırık olduğu tahmin ediliyor.

ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Kaza sonrası Muğla’dan Aydın istikametine seyir halinde olan araçlar kısa süreliğine uzun kuyruk oluştururken, trafik ekipleri araç trafiğini Bayır Mahallesi içinden yönlendirerek ulaşımın aksamasını önledi.