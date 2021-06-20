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    İstanbul Boğazı'ndan Rus savaş gemisi geçti

    Savaş gemisi Saratov İstanbul Boğazı'ndan geçerek, Karadeniz'e açıldı. Rus donanmasına ait gemiye, sahil güvenlik botu eşlik etti.
    • DHA
    • 20.06.2021 - 09:11
    • Güncelleme : 20.06.2021 - 09:14
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    İstanbul Boğazı'ndan Rus savaş gemisi geçti

    Rus Donanması'na ait 150 borda numaralı savaş gemisi Saratov, Türk sularından geçiş yaptı.

    Gemi, saat 07.30 sıralarında İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.

    KARADENİZ'E AÇILDI

    Geminin boğazdan geçişine sahil güvenlik botu da eşlik etti.

    Saratov, Karadeniz'e açıldı.

    İstanbul Boğazı'ndan Rus savaş gemisi geçti VİDEO

    İstanbul Boğazı ndan Rus savaş gemisi geçti #1

    İstanbul Boğazı ndan Rus savaş gemisi geçti #2

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