İstanbul Boğazı'ndan Rus savaş gemisi geçti
Savaş gemisi Saratov İstanbul Boğazı'ndan geçerek, Karadeniz'e açıldı. Rus donanmasına ait gemiye, sahil güvenlik botu eşlik etti.
- DHA
- 20.06.2021 - 09:11
- Güncelleme : 20.06.2021 - 09:14
Rus Donanması'na ait 150 borda numaralı savaş gemisi Saratov, Türk sularından geçiş yaptı.
Gemi, saat 07.30 sıralarında İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.
KARADENİZ'E AÇILDI
Geminin boğazdan geçişine sahil güvenlik botu da eşlik etti.
Saratov, Karadeniz'e açıldı.
İstanbul Boğazı'ndan Rus savaş gemisi geçti VİDEO