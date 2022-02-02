İstanbul'da helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulaması
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından helikopter destekli "Yeditepe Huzur" uygulaması gerçekleştirildi.
- DHA
- 02.02.2022 - 20:43
- Güncelleme : 02.02.2022 - 21:26
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde akşam saatlerinde "Yeditepe Huzur" uygulaması gerçekleştirdi.
ARAÇLAR TEK TEK ARANDI
Taksim'de helikopter destekli uygulamada şüpheli araçlar durdurulup tek tek aranırken, vatandaşların da GBT kontrolleri yapıldı.
Uygulamaya Özel Harekat polisleri de destek verdi.
İstanbul'da helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulaması VİDEO