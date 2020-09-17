17 Eylül Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 1648 kişinin daha korona testi pozitif çıktı. Tedavi altındaki 66 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günün koronavirüs tablosunu paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaştığı tabloya göre bugün 1648 kişiye daha koronavirüs tanısı kondu.

Tedavi altındaki 1143 kişi daha iyileşirken, 66 kişi hayatını kaybetti.

"HASTA ARTIŞ SAYISINI DURDURMAK ELİMİZDE"

Bakan Koca tabloyu, "Toplamda 9 milyona yakın test yapıldı. Bugün 1.648 yeni hastamız var. Kayıplarımızı ve ağır hasta sayısında artışı durdurmak elimizde. Tedbirlere hep birlikte uyarsak başarılı olacağız. Tedbirlere uyarak sağlık ordumuzun gücüne güç katın." ifadeleriyle paylaştı.

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