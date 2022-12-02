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    Van’da ‘torbacı’ operasyonu

    Van’da ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 33 şahıs hakkında da yasal işlem yapıldı.
    • 02.12.2022 - 08:24
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    Van’da ‘torbacı’ operasyonu

    Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldığı belirtildi.

    "33 şahsa yasal işlem yapılmıştır"

    İHA'nın haberine göre açıklamada, “25 Kasım-1 Aralık 2022 tarihleri arasında gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalar neticesinde; 130,86 gram metamfetamin, 19,89 gram esrar, 5,96 gram eroin, 360 adet sentetik ecza maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak toplam 33 şahsa yasal işlem yapılmıştır” denildi.

    Van’da ‘torbacı’ operasyonu #1


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