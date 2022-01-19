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    Malatya’da kartpostallık görüntüler

    Dün öğlen saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kentte kartpostallık görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.
    • İHA
    • 19.01.2022 - 12:06
    • Güncelleme : 19.01.2022 - 12:48
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    Malatya’da kartpostallık görüntüler

    Malatya’da 18 Ocak’ta öğle saatlerinde başlayan kar yağışı şehir merkezinde etkisini gösterdi.

    Gece boyunca yağan kar sonrası vatandaşlar beyaz örtü ile güne uyanırken kar yağışı ile birlikte kent merkezinde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

    YÜRÜYÜŞLER YAPILDI

    Yağan kar ile birlikte bazı vatandaşlar, kar altında yürümenin zevkini çıkardı.

    Bazı vatandaşlar da fotoğraf çektirdi.

    Malatya’da kartpostallık görüntüler #1

    HAVANIN DURUMU

    Öte yanda Elazığ 13. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği, yağışların zaman zaman yoğun kar yağışı şeklinde olacağı, buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

    Malatya’da kartpostallık görüntüler #2

    Malatya’da kartpostallık görüntüler #3

    Malatya’da kartpostallık görüntüler #4

    Malatya’da kartpostallık görüntüler #5

    Malatya’da kartpostallık görüntüler #6

    Malatya’da kartpostallık görüntüler #7

    Malatya’da kartpostallık görüntüler #8


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