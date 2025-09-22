18-26 yaş arası gençlere müjde: Garanti Bankası 6.000 TL veriyor

Garanti BBVA, gençleri sevindirecek yeni kampanyasını açıkladı.

Bankanın açıklamasına göre, 18-26 yaş arasındaki gençler, dijital kanallar üzerinden ilk kez Garanti BBVA kredi kartı başvurusu yaptıklarında onaylanması durumunda 6.000 TL’ye kadar Bonus kazanabilecek.

Bonus Genç veya Bonus Klasik kredi kartı başvurusu onaylanan kullanıcılar, kartın ilk kullanımında 3.000 TL Bonus kazanacak.

Buna ek olarak, kampanyaya katılan gençler restoran harcamalarında 3.000 TL’ye kadar ek Bonus kazanma imkanına sahip olacak. Ayrıca, başvuru sahipleri 6 ay boyunca ücretsiz Havale ve EFT işlemlerinden yararlanabilecek.

Kampanya, Eylül ayı boyunca geçerli olacak. İşte şartları:

KAMPANYANIN ŞARTLARI

Garanti BBVA Mobil uygulaması üzerinden “Müşteri Olmak İstiyorum” seçeneğiyle başvuru yapmak, Kredi kartı başvurusunu tamamlayıp bankadan onay almak, Başvurudan sonraki 30 gün içinde “GENC2025” yazıp 3342’ye SMS göndermek.

Bu adımlar tamamlandığında kampanya kaydı gerçekleşiyor ve gençler Bonus kazanma fırsatına sahip oluyor.

Kampanyaya yalnızca bireysel müşteriler katılabiliyor, maaş müşterileri kapsam dışında tutuluyor.

Kampanya, 1 – 30 Eylül 2025 tarihleri arasında geçerli olacak. Bu süre zarfında Garanti BBVA dijital kanallarını kullanarak müşteri olan ve kredi kartı başvurusu onaylanan gençler kampanyadan yararlanabilecek.