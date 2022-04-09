18 Mart'ta şehitleri anmıştı Adana'da 23 gün sonra şehit düştü

Adana’nın Kozan ilçesinde bugün trafik kazasında şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin’in 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. yıl dönümünde anma konuşması yapmıştı.

Adana’nın Kozan ilçesinde Mansurlu Kavşağında meydana gelen trafik kazasında Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin şehit düştü.

18 Mart'ta konuşma yapmıştı

Şahin'in 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. yıl dönümü nedeniyle Kozan Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü Şehitlik Köşesi açılışında yaptığı konuşma ortaya çıktı.

Şehit Burak Şahin törende yaptığı konuşmada, "Tarih boyunca hiçbir millete nasip olmayan yüce Türk milletinin kahraman evlatlarının adıdır Çanakkale. Şairin ifadesi ile Bedir’in askerlerinin kükrediği ateşten bir imtihandır Çanakkale” diyerek Çanakkale Zaferi'nde ki şehitleri anmıştı.

Şahin'in anma konuşmasından 23 gün sonra şehit düşmesi yürekleri dağladı.



