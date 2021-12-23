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    Çamlıca Tepesi beyaza büründü

    Çamlıca Tepesi beyaza büründü

    İstanbul’da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası Çamlıca tepesinde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
    • İHA
    • 23.12.2021 - 03:10
    • Güncelleme : 23.12.2021 - 03:46
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    İstanbul’da mevsimin ilk kar yağışı sonrası birçok ilçe beyaza büründü.

    Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar ise Çamlıca Tepesine gelerek vakit geçirdi.

    Çamlıca’da oluşan manzara ise kendine hayran bıraktı.

    Çamlıca Tepesi beyaza büründü VİDEO

    İSTANBULLULAR ÇAMLICA TEPESİNE KOŞTU

    Gece saatlerinde etkili olan kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar evlerinden gelerek Çamlıca Tepesinde karın tadını çıkardı. Kimi vatandaşlar ailesiyle o anları fotoğraflayarak sosyal medya hesaplarında paylaştı.

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    ''GELİN OLMUŞ GİBİ''

    Ailesiyle birlikte Çamlıca Tepesine gelen Asiye Demirci, “Biz köylerde büyüyen insanlar olduğumuz için buralardan aşağıda kaldığı için çok az yağıyor. Burada daha iyi yağdığını düşündük. Oğlum da dedi hadi bir delilik yapalım gidelim, salep ısmarlayayım size.

    Geldik, gördük tabii ki mutlu olduk. Çünkü çok seviyoruz karı, kar temizlik her türlü. Görüntü güzel. Mikroplar kırılıyor. Aslında keşke daha çok yağsa.

    Daha çok yağsa ama memlekette köyde yağsa bu kadar çok etkilenmiyorsun. Burada yağsa trafik kilitleniyor. Felç oluyor, sıkıntı oluyor, çile oluyor ama keyfi başka tabii ki. İstanbul zaten ayrıca güzel, kar da eklenince muhteşem bir şey çıkıyor ortaya. Gelin olmuş gibi baksanıza. Çok güzel.” dedi

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