Çanakkale'de orman yangını

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Bayramiç ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alınırken, 2 dönümlük ormanlık alan kül oldu.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Çavuşköy yakınlarında saat 13.35'te ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşlar, ALO 177 Orman Yangın İhbar Hattı'nı aradı.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Yangına havadan 3 helikopter, karadan ise 9 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 3 su ikmal aracı, 2 itfaye aracı ve 48 personel ile müdahale edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

2 DÖNÜM ORMAN YANDI

Bölgede soğutma çalışması devam ederken, 2 dönüm orman alanı yanarak kül oldu.

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