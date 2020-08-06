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    Çanakkale'de orman yangını

    Bayramiç ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alınırken, 2 dönümlük ormanlık alan kül oldu.
    • AA
    • 06.08.2020 - 14:26
    • Güncelleme : 06.08.2020 - 14:26
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    Çanakkale'de orman yangını

    Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Çavuşköy yakınlarında saat 13.35'te ormanlık alanda yangın çıktı.

    Yangını gören vatandaşlar, ALO 177 Orman Yangın İhbar Hattı'nı aradı.

    Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi.

    YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

    Yangına havadan 3 helikopter, karadan ise 9 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 3 su ikmal aracı, 2 itfaye aracı ve 48 personel ile müdahale edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

    Çanakkale'de orman yangını #1

    2 DÖNÜM ORMAN YANDI

    Bölgede soğutma çalışması devam ederken, 2 dönüm orman alanı yanarak kül oldu.

    Çanakkale'de orman yangını #2

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