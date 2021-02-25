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    Manavgat'ta orman yangını

    Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını, büyümeden söndürüldü.
    • DHA
    • 25.02.2021 - 16:28
    • Güncelleme : 25.02.2021 - 16:36
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    Manavgat'ta orman yangını

    Antalya'nın Manavgat ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde, saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı.

    Haber verilmesi üzerine bölgeye Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

    MÜDAHALE EDİLDİ

    Yangına Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 3 arazöz ve 1 ilk müdahale aracı ve itfaiyeye ait bir arazöz tarafından müdahale edildi.

    Kısa sürede söndürülen yangında yaklaşık 0,4 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

    Manavgat'ta orman yangını VİDEO

    Manavgat ta orman yangını #1

    Manavgat ta orman yangını #2

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