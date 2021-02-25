Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını, büyümeden söndürüldü.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde, saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

MÜDAHALE EDİLDİ

Yangına Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 3 arazöz ve 1 ilk müdahale aracı ve itfaiyeye ait bir arazöz tarafından müdahale edildi.

Kısa sürede söndürülen yangında yaklaşık 0,4 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Manavgat'ta orman yangını VİDEO