19 Mayıs’ta Kato Dağı'na dev Türk bayrağı dikildi

2 Eylül 2012'de şehit düşen 10 askerin anısına Kato Dağı'nda 150 metrekarelik Türk bayrağı göndere çekildi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı, bir dönem PKK'lı teröristlerce ikinci Kandil Dağı olarak anılıyordu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölücü terör örgütüne yönelik yaptığı operasyonlar sonucu bölge PKK'lı teröristlerden temizlendi.

ŞEHİT DÜŞEN 10 ASKER ANISINA DEV BAYRAK DİKİLDİ

Kato Dağı'nda bulunan ve 2 Eylül 2012'de 10 askerin şehit edildiği Altındağ Üs Bölgesi'nde Beytüşşebap Kaymakamlığı'nca, şehitler anısına 25 metre uzunluğunda bayrak direği ve 150 metrekarelik Türk bayrağı göndere çekildi.

Altındağ Üs Bölgesi'nin Şehitler Tepesi olarak anıldığını belirten Kaymakam İsmail Pendik, "Eğer bizler bugün bu şanlı bayrağın altında Beytüşşebap'ta birlik beraberlik ve kardeşlik içerisinde yaşıyorsak aziz şehitlerimizin sayesindedir. Türk milleti yekpare olduğu sürece Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." dedi.

Kato Dağı'nda şehit askerler için dev Türk bayrağı dikildi

"TÜRK BAYRAĞINI GÖNDERE ÇEKMENİN GURURUNU YAŞIYORUZ"

Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan ise bu özel günün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na denk gelmesinin anlamlı olduğunu belirterek, "Burada huzur içinde yaşıyoruz. Burası daha önce teröristlerin hedefi olan bir bölgeydi. Bugün burada dev Türk bayrağını göndere çekmenin gururunu yaşıyoruz" dedi.