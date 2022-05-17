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    19 Mayıs'ta Marmaray, Başkentray ve İZBAN ücretsiz

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 19 Mayıs'ta Marmaray, Başkentray ve İZBAN'ın ücretsiz olacağını açıkladı.
    • 17.05.2022 - 22:43
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    19 Mayıs'ta Marmaray, Başkentray ve İZBAN ücretsiz

    19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda ücretsiz hizmet verilecek vasıtalara dair Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı açıklama yayınladı.

    "Marmaray, Başkentray ve İzban trenleri"

    İHA'nın haberine göre, bakanlıktan yapılan açıklamada "Marmaray, Başkentray ve İZBAN trenlerimiz 19 Mayıs’ta saat 00.00’dan 23.59’a kadar ücretsiz hizmet verecektir." ifadelerine yer verildi.

    19 Mayıs ta Marmaray, Başkentray ve İZBAN ücretsiz #1


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