1915 Çanakkale Köprüsü’nden geçenler, Çanakkale ruhunu yaşıyor Malkara-Çanakkale Otoyolu’nun Gelibolu yakasındaki Kocadere Viyadüğü ile Lapseki yakasındaki Suluca Viyadüğü ayaklarında Şehitler Abidesi, köprünün 318 metrelik kulelerinde ise Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı’nın sırtlayarak kaldırdığı 4 top mermisi figürüne vurgu yapılıyor.

İHA

Türkiye'nin en büyük projeleri arasında yer alan, Cumhuriyet'in 100'üncü yılını simgeleyen 2023 metrelik orta açıklığıyla da 'dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü' unvanını alan 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu açılışı, 18 Mart 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı.

Şehitler Abidesi'nden esinlenerek tasarlandı

1915 Çanakkale Köprüsü, Avrupa ve Asya kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağladı.

Köprü ile birlikte açılışı yapılan 101 kilometre uzunluğundaki Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun Gelibolu yakasındaki Kocadere Viyadüğü’nün 38 metrelik ayakları, Lapseki yakasındaki Suluca Viyadüğü’nün 46 metrelik ayakları ise yüksekliğiyle dikkat çekiyor.

Her iki viyadüğün ayakları, 41.7 metre yüksekliğindeki Çanakkale Şehitler Abidesi'nden esinlenerek tasarlandı.

Seyit Onbaşı'nın sırtladığı top mermileri

Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart'ı simgeleyen 1915 Çanakkale Köprüsü’nün Asya ve Avrupa yakasındaki 318 metrelik kulelerinin üzerine, Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı’nın sırtlayarak kaldırdığı 4 top mermisi figürü yerleştirildi.

Seyit Onbaşı’nın sırtında taşıdığı top mermisini sembolize eden 4 yapının her biri 75 ton ağırlığında, 20,5 metre yüksekliğinde.

1915 Çanakkale Köprüsü, bu figürlerin yerleştirilmesiyle 334 metreye ulaştı.

Geçenler Çanakkale ruhunu yaşıyor

Köprü, ‘dünyanın en yüksek kuleli asma köprüsü’ unvanına sahip oldu.

Sürücüler, 1915 Çanakkale Köprüsü ve bağlantı otoyollarından geçerken adeta Çanakkale ruhunu yaşıyor.

4 bin 608 metre geçiş uzunluğuna sahip

770'er metre kenar açıklıklarla toplam 3 bin 563 metre uzunluğundaki köprü, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle toplam 4 bin 608 metre geçiş uzunluğuna sahip.

Gidiş ve geliş yolu 3'er şeritli olan köprü 45,06 metre genişlikte.

Köprü tabliyesinin iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları yer alıyor.

Asrın projesi...

'Asrın projesi' olarak gösterilen 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi çerçevesinde 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli boyutlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edildi.