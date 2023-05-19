1919 öğrenci Tekirdağ karşılaması oynadı Marmara Denizi'nin kıyısında nizami bir şekilde oyunlarını sergileyen 1919 gencin halk oyunu gösterisi büyük beğeni topladı.

AA

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen 19 Mayıs etkinliğinde, öğrenciler bir aylık çalışmalarının ardından sahil dolgu alanında gösteri sundu.

İlçedeki 6 farklı okuldan 1919 öğrencinin gösterisi ilgiyle izlendi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, gösteri sonrası yaptığı konuşmada, gençlerle çok anlamlı bir etkinliğe imza attıklarını söyledi.

"Bütçemizi gençlere harcadık"

Gençlerin birlik ve beraberliğini sağlamak için etkinlikler yapmayı sürdüreceklerini ifade eden Yüksel, şunları söyledi:

İnanıyorum ki Türkiye'mizin 100 yılı bu gençlerimizin omuzlarında yükselecek. Bu gençler sayesinde Türkiye çok daha iyi yerlere gelecek. Yıllarca bizi Türk, Kürt, Arap, Alevi diye ayırdılar. Gençlerimizi uyuşturucudan, alkolden, sigaradan, kötü alışkanlıklardan uzak tutacak yatırımlar yapabilirsek, o zaman başarılı belediyecilik ortaya koyabiliriz. Yaklaşık 4 yıldır bütçemizin çoğunu gençlere harcadık.

Öğrencilerin gösterisi drone ile havadan görüntülendi.