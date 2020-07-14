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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşlmesi gerçekleştirdi.
    • AA
    • 14.07.2020 - 21:04
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşlmesi gerçekleştirdi.

    Erdoğan-Trump görüşmesinde ikili meselelerin yanı sıra Libya krizi başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

    İki lider, 100 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşılması ve Libya'da kalıcı istikrar için müttefik olarak yakın çalışma konusunda mutabık kaldı.

    Ayrıntılar gelecek...

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