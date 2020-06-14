1'i korucu 7 kişi göçük altından kurtarıldı

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Bingöl Valiliği, deprem bölgesinde 1'i güvenlik korucusu 7 kişinin göçük altından kurtarıldığını açıkladı.

Bingöl Valiliği, deprem bölgesinde 1'i güvenlik korucusu 7 kişinin göçük altından kurtarıldığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, göçük altında kalan 1'i güvenlik korucusu 3 kişinin ise kurtarılması çalışmalarının sürüyor.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada "Göçük altından kurtarılan vatandaşlarımızın sağlık durumlarında ciddi bir durum olmayıp, vatandaşlarımız hastaneye sevk edilmiştir" ifadelerine yer verildi.