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    1'i korucu 7 kişi göçük altından kurtarıldı

    Bingöl Valiliği, deprem bölgesinde 1'i güvenlik korucusu 7 kişinin göçük altından kurtarıldığını açıkladı.
    • AA
    • 14.06.2020 - 19:30
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    1'i korucu 7 kişi göçük altından kurtarıldı

    Bingöl Valiliği, deprem bölgesinde 1'i güvenlik korucusu 7 kişinin göçük altından kurtarıldığını açıkladı.

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, göçük altında kalan 1'i güvenlik korucusu 3 kişinin ise kurtarılması çalışmalarının sürüyor.

    Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada "Göçük altından kurtarılan vatandaşlarımızın sağlık durumlarında ciddi bir durum olmayıp, vatandaşlarımız hastaneye sevk edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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