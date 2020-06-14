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- 1'i korucu 7 kişi göçük altından kurtarıldı
1'i korucu 7 kişi göçük altından kurtarıldı
Bingöl Valiliği, deprem bölgesinde 1'i güvenlik korucusu 7 kişinin göçük altından kurtarıldığını açıkladı.
- AA
- 14.06.2020 - 19:30
Bingöl Valiliği, deprem bölgesinde 1'i güvenlik korucusu 7 kişinin göçük altından kurtarıldığını açıkladı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, göçük altında kalan 1'i güvenlik korucusu 3 kişinin ise kurtarılması çalışmalarının sürüyor.
Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada "Göçük altından kurtarılan vatandaşlarımızın sağlık durumlarında ciddi bir durum olmayıp, vatandaşlarımız hastaneye sevk edilmiştir" ifadelerine yer verildi.