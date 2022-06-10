Petrol
122.88
-0.07%
Euro
18.3626
0.58%
Dolar
17.245
0.74%
Altın
1.023
0.40%
Borsa
2572
1.23%
Bitcoin
518.008
-0.74%
BTXN Coin
10.92
-3.27%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Açık 21 C

    2 bakanlıkta atama kararları Resmi Gazete'de

    Milli Eğitim Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'de yayınlandı.
    • 10.06.2022 - 02:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    2 bakanlıkta atama kararları Resmi Gazete'de

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne Ömer İnan, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne ise Ertuğrul Karalar atandı.

    Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül getirilirken, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ise Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu'nun ataması yapıldı.

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu üyeliğine de İdris Ertuş'un ataması gerçekleştirildi.


    İlginizi Çekebilir

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor
    Btcrobo

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor

    Manisa'nın tarihi yapıları gün yüzüne çıktı
    Emlak

    Manisa'nın tarihi yapıları gün yüzüne çıktı

    Seksenler'in Rukiye'sini ilk kez böyle göreceksiniz! Eşiyle sevimli halleri beğeni topluyor...
    Medya

    Seksenler'in Rukiye'sini ilk kez böyle göreceksiniz! Eşiyle sevimli halleri beğeni topluyor...

    Görüş Bildir