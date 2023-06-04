2 PKK'lı terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu Terör örgütü PKK'dan kaçan 2 örgüt mensubunun daha teslim olmasının ardından bu yıl içinde ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 50'ye çıktı.

İHA Terör örgütü PKK'daki çözülme devam ediyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2013 ve 2014 yıllarında terör örgütüne katıldıkları ve Suriye’de faaliyet gösterdikleri tespit edildi. Teslim olan terörist sayısı 50'ye yükseldi Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 2023 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 50’ye yükseldi.