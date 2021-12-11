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    2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

    Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
    • AA & Ensonhaber
    • 11.12.2021 - 17:15
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    2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

    Kahraman Mehmetçiklerimizin terörle mücadelede kararlılıkları devam ediyor.

    2 PKK'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

    Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

    Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Terörist neredeyse hedefimiz orası! Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirdi." denildi.

    2 PKK lı terörist etkisiz hale getirildi #1

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