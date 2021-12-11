2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
- AA & Ensonhaber
- 11.12.2021 - 17:15
Kahraman Mehmetçiklerimizin terörle mücadelede kararlılıkları devam ediyor.
2 PKK'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Terörist neredeyse hedefimiz orası! Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirdi." denildi.