2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Kahraman Mehmetçiklerimizin terörle mücadelede kararlılıkları devam ediyor.

2 PKK'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Terörist neredeyse hedefimiz orası! Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirdi." denildi.