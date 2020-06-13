Artvin'de 2 tonluk boğa, 60 bin liraya satıldı

Artvin'de 2 tonluk boğa, 60 bin liraya satıldı

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Yusufeli'de bir vatandaş, iyi beslediğini belirttiği boğasını sattı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde, 2 ton ağırlığındaki 'Ertuğrul' adlı boğa, 60 bin TL'ye satıldı.

İlçede hayvancılıkla uğraşan Abdullah Dayanç, 2 tonluk boğasını satmaya karar verdi. 'Ertuğrul' isimli boğayı, ahırdan 7 kişi güçlükle çıkararak, kamyona bindirdi.

"ÇOK İYİ BAKTIM, BESLEDİM"

Yusufeli Hayvan Pazarı'na götürülen boğa, Kenan Küçük tarafından 60 bin TL'ye satın alındı.

Abdullah Dayanç, "Boğaya çok iyi baktım ve iyi besledim. Hayvana baktığın zaman karşılığını da alıyorsun." dedi.

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