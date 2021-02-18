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    20 ilde yüz yüze eğitime kar engeli

    İstanbul'un da aralarında bulunduğu 20 kentte kar nedeniyle yüz yüze eğitim yapılmayacak.
    • Haber Merkezi
    • 18.02.2021 - 07:17
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    20 ilde yüz yüze eğitime kar engeli

    Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen ve 15 Şubat itibarıyla başlaması planlanan yüz yüze eğitim, bu kez de son bir haftadır yurt genelinde etkisini gösteren kar yağışı yüzünden yapılamıyor.

    20 İLDE YÜZ YÜZE EĞİTİM OLMAYACAK

    Sinop, Sakarya, Zonguldak ve Bingöl'de yüz yüze eğitime 2 gün ara verildi.

    Samsun'da Yakakent hariç tüm ilçelerde 2 gün yüz yüze eğitim yapılmayacak.

    İSTANBUL'DA BUGÜN DE OKULLAR KAPALI

    İstanbul, Ordu, Gümüşhane, Rize, Kars ve Yozgat'ta da bugün okullar kapalı.

    20 ilde yüz yüze eğitime kar engeli #1

    Giresun il merkezi ve bazı ilçelerde 2 gün yüz yüze eğitim yapılmayacak.

    Trabzon, Bursa ve Çorum'da da bugün bazı ilçelerde okullar kapalı olacak.

    Kastamonu'da 13, Konya'da 10, Balıkesir'de 12, Nevşehir'de 4, Tokat’ta 3 ilçede yüz yüze eğitime başlanamayacak.

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