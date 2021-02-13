Euro
8.526
-0.13%
Dolar
7.0357
0.14%
Altın
412.09
-0.09%
Borsa
1.538
-0.46%
Bitcoin
335.483
-0.51%
EXEN Coin
17.71
-1.55%
0ºC
İstanbul
Çok bulutlu 0 C
    İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

    İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

    İstanbul için günler öncesinden uyarısı yapılan kar yağışı, iki yakada da etkisini gösteriyor.
    • AA
    • 13.02.2021 - 23:47
    • Güncelleme : 14.02.2021 - 00:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Meteoroloji'nin yaklaşık bir hafta önce duyurduğu Marmara Bölgesi'ne yönelik yoğun kar yağışı, gece itibariyle başladı.

    BAZI BÖLGELERDE TİPİYE DÖNÜŞTÜ

    Anadolu Yakası'nda Beykoz, Ümraniye, Üsküdar, Avrupa Yakası'nda Taksim, Kağıthane, Sultangazi, Arnavutköy, Başakşehir, Beylikdüzü ve Silivri'de kar etkili oluyor. Bazı bölgelerde ise yağış tipi şeklinde görülüyor.

    İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı-Video

    İstanbul da beklenen kar yağışı başladı #1

    BELEDİYE EKİPLERİ HAZIR BEKLETİLİYOR

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçe belediye ekipleri, tuzlama araçlarıyla önlem alarak, belirlenen noktalarda hazır bekletiliyor.

    İstanbul da beklenen kar yağışı başladı #2

    İstanbul da beklenen kar yağışı başladı #3

    İstanbul da beklenen kar yağışı başladı #4

    İstanbul da beklenen kar yağışı başladı #5

    İstanbul da beklenen kar yağışı başladı #6

    İstanbul da beklenen kar yağışı başladı #7

    İstanbul da beklenen kar yağışı başladı #8

    İstanbul da beklenen kar yağışı başladı #9

    İstanbul da beklenen kar yağışı başladı #10

    İstanbul da beklenen kar yağışı başladı #11

    İstanbul da beklenen kar yağışı başladı #12

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir