İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
İstanbul için günler öncesinden uyarısı yapılan kar yağışı, iki yakada da etkisini gösteriyor.
- AA
- 13.02.2021 - 23:47
- Güncelleme : 14.02.2021 - 00:50
Meteoroloji'nin yaklaşık bir hafta önce duyurduğu Marmara Bölgesi'ne yönelik yoğun kar yağışı, gece itibariyle başladı.
BAZI BÖLGELERDE TİPİYE DÖNÜŞTÜ
Anadolu Yakası'nda Beykoz, Ümraniye, Üsküdar, Avrupa Yakası'nda Taksim, Kağıthane, Sultangazi, Arnavutköy, Başakşehir, Beylikdüzü ve Silivri'de kar etkili oluyor. Bazı bölgelerde ise yağış tipi şeklinde görülüyor.
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı-Video
BELEDİYE EKİPLERİ HAZIR BEKLETİLİYOR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçe belediye ekipleri, tuzlama araçlarıyla önlem alarak, belirlenen noktalarda hazır bekletiliyor.