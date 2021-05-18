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İstanbul'da trafik yoğunluğu

İstanbul'da trafik yoğunluğu

Tam kapanmanın ardından kademeli normalleşmeye yeniden başlanması ve yağışın da etkisiyle İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e kadar ulaştı.