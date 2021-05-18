İstanbul'da trafik yoğunluğu
Tam kapanmanın ardından kademeli normalleşmeye yeniden başlanması ve yağışın da etkisiyle İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e kadar ulaştı.
- DHA
- 18.05.2021 - 18:29
- Güncelleme : 18.05.2021 - 18:43
17 günlük kapanma sonrası başlayan kademeli normalleşme süresinde, İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor.
YOĞUNLUK YÜZDE 80 OLDU
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 18.25 itibarıyla yoğunluk yüzde 80'e ulaştı. Özellikle Merter'den Avcılar yönüne trafik ağır ilerlerken, duraklarda da yoğunluk oluştu.
İstanbul'da trafik yoğunluğu VİDEO
DURAKLARDA DA YOĞUNLUK YAŞANDI
Metrobüslerin Beylikdüzü yönüne giden duraklarında yolcu sayısı artarken, yoğunluğun önüne geçebilmek için sefer sayıları arttırıldı. Araç yoğunluğunun özellikle Merter'den sonra Topkapı yönüne giderek arttığı göze çarptı.