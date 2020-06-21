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    200 metrelik uçuruma düşen araçtan yaralı çıktı

    Karabük'te kontrolden çıkarak yaklaşık 200 metrelik uçurumdan taklalar atan otomobilin ağaca çarpması sonucu sürücü Emrah Dibekli yaralandı.
    • DHA
    • 21.06.2020 - 03:26
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    200 metrelik uçuruma düşen araçtan yaralı çıktı

     

    Karabük'ün Yenice ilçesinin Ihlamur Seyir Terası mevkiinde Emrah Dibekli yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 200 metrelik uçurumdan taklalar atarak yuvarlandı.

    HURDAYA DÖNEN ARAÇTAN SAĞ ÇIKTI

    Otomobil ağaçlara çarparak durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine jandarma, UMKE, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi.

    Ekipler tepeden aşağı inerek aracın olduğu yere ulaştı. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan Emrah Dibekli araçtan çıkarılarak ambulansa taşındı. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Emrah Dibekli tedaviye alındı.

    Uçurumdan yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı  -1

    Uçurumdan yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı  -2

    Uçurumdan yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı  -3

    Uçurumdan yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı  -4

    Uçurumdan yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı  -5

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