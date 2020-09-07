2020 KYK burs başvuruları ne zaman? KYK bursuna kimler başvurabilir? KYK bursu ne kadar?

2020 KYK burs başvuruları ne zaman? KYK bursuna kimler başvurabilir? KYK bursu ne kadar?

YKS 2020 tercih sonuçları açıklandı, öğrenciler hangi üniversiteye gideceğini öğrendi. Peki, üniversite öğrencilerine verilen KYK 2020 bursundan kimler yararlanacak? KYK burs başvuruları ne zaman?

Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, YKS sonuçlarına göre hangi üniversiteye gideceğini öğrenen öğrenciler için bir diğer merak konusu da Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından verilen burs ve yurt imkanları oldu.

YKS tercih sonuçlarının belli olmasının ardından KYK yurt ve burs başvurularının alınması bekleniyor. İşte KYK başvurusu hakkında detaylar…

YKS 2020 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

KYK burs başvuru tarihleri, üniversite yerleştirme sonuçlarıyla ilgili ÖSYM'den yapılan son dakika açıklamanın ardından gündeme geldi. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, tercih sonuçlarının önümüzdeki hafta içerisinde açıklanacağını bildirdi.

ÖĞRENCİLER İÇİN 2020 KYK BURS BAŞVURULARI

Yerleştikleri ön lisans ve lisans programlarına girecek olan öğrenciler ve halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri 2020 KYK burs başvurularında bulunabilecek.

Peki, KYK burs başvuru ne zaman? İşte, KYK burs başvuru şartları ve başvuru tarihleriyle ilgili ayrıntılar.

KYK BURS BAŞVURUSU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak olan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve yurt başvuru işlemleri e devlet sistemi üzerinden alınacak.

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Yerleştirme sonuçlarının belli olmasının ardından gözler KYK burs başvuru tarihlerine çevrildi. Diğer yandan üniversite kayıtları bu sene 29 Ağustos tarihinde başladı. YÖK'ün açıklamasına göre, üniversitelerin açılışı için ise 1 Ekim sonrasında planlanıyor.

KYK burs ve kredi ödemeleri ile ilgili tarihler netleşti. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da yaptığı açıklamada ödemelerin hesaplara yatmaya başlandığını belirtti.

KYK BURSLARI YATTI MI?

Bakan Kasapoğlu Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada “Sevgili gençler, Eylül ayı burs ve kredi ödemeleriniz an itibarıyla hesaplarınıza yatmaya başlamıştır. Bereketli, sağlıklı ve hayırlı bir Eylül ayı geçirmeniz dileğiyle.” İfadelerine yer verdi.

KYK BURS VE KREDİLERİ KİME NE ZAMAN YATACAK?

TC Kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Eylül,

"2" olanlar 7 Eylül,

"4" olanlar 8 Eylül,

"6" olanlar 9 Eylül ve

"8" olanlar ise 10 Eylül'de ödemelerini alabilecek.

2020 KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Geçtiğimiz günlerde yapılan son bilgilendirmede başvuruların YÖK tarafından açıklanacak akademik takvimden sonra başlayacağı ifade edilmişti. Bu açıklamayla birlikte gözler YÖK’ün akademik takvimine çevrildi. YÖK’ün yeni yılın takvimini ekim ayı içerisinde açıklaması bekleniyor.

YÖK’ten yapılan son açıklamada “üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamaları istenmiştir.” ifadelerine yer verilmişti.

Dolayısıyla başvuruları ekim ayından önce başlaması beklenmiyor.

BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

KYK burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaktadır. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

KYK BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun (KYK) yükseköğrenim öğrencileri için burs, yurt ve öğrenim kredisi başvurularının alınacağı tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Burs başvuruları geçtiğimiz yıl 21 Ekim Pazartesi günü saat 23.59’a kadar devam etmişti. KYK yurt başvuruları ise geçen sene 19 Ağustos’ta başlayıp 26 Ağustos'ta son bulmuştu.



YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından KYK yurt ve burs başvurularının alınması bekleniyor. Konu ile ilgili detaylı bilgilendirme, resmi açıklamaların ardından yapılacak.

Hemen her üniversitenin çevresin KYK yurtları yer alıyor. KYK başvuru süreci ve KYK burs ücreti, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından açıklanıyor. Ancak henüz konu hakkında KYK tarafından bilgilendirme yapılmadı.

KİMLER KYK’DAN FAYDALANABİLİR

• Ön lisans öğrencileri,

• Lisans öğrencileri,

• Açık Öğretim öğrencileri,(Sadece öncelikli öğrenciler; şehit veya gazi çocuğu, anne ve babası her ikisi de ölü olanlar vb.)

• İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler,( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.)

• Yüksek Lisans(Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

• Vakıf Üniversitesi öğrencileri,

• LYS sonucunda sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil dallarında ilk 100’e giren öğrenciler,(öncelikli olarak),

• Üniversite kontenjanından bildirilen öğrenciler,

• Ülke adına müsabakalara katılan, Milli olmuş Amatör Sporcu olan öğrenciler,

• İkinci öğretim de okuyan öğrenciler,burstan yararlanabilmektedir.