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    2020'de 4 bin 300 Suriyeli güvenli bölgelere döndü

    Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan, yılın ilk 6 ayında 4 bin 300 Suriyelinin İdlib ve Afrin'deki güvenli bölgelere döndüğü açıklandı.
    • AA
    • 07.07.2020 - 15:02
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    2020'de 4 bin 300 Suriyeli güvenli bölgelere döndü #1

    Türkiye'nin farklı illerinde yaşamını sürdüren Suriyeliler, ülkelerine dönmek için Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na geliyor.

    Yanlarına birkaç parça eşya alan aileler, işlemlerinin ardından İdlib ve kırsalındaki güvenli bölgeler ile Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Afrin ve civar köylere hareket ediyor. Açıklanan verilere göre, 2020 yılının ilk 6 ayında, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan 4 bin 300 Suriyeli ülkesine döndü.

    2020'de 4 bin 300 Suriyeli güvenli bölgelere döndü VİDEO

    "ŞİFA BULMAK İÇİN GELDİM, EVİME DÖNÜYORUM"

    Ülkesinde bağırsak kanseri teşhisi konulan Yasin Mücrin (23), AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de tedavisinin yapılmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

    Yaklaşık 8 aydır Hatay'da tedavi gördüğünü anlatan Mücrin, "Türkiye'ye şifa bulmak için gelmiştim, çok şükür sağlığıma kavuştum. Bize destek veren herkese çok teşekkür ederiz. Şimdi İdlib'de güvenli bölgede bulunan evime dönüyorum ve çok mutluyum." dedi.

    Yaklaşık 5 yıldır Türkiye'de bulunan Ahmet Diyap (24) da ülkesine dönmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

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