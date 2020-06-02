2020'de dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu

2020'de dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu

Sıralamada 199 ülke değerlendirmeye alındı. Türkiye 95. sırada kendine yer buldu.

Nomad Capitalist isimli bir şirket, 2020 yılında dünyanın en güçlü pasaportlarını araştırdı.

Şirketin yaptığı araştırma, ülkelerin belirli durumlarına göre puanlanıyor. Bir ülkenin pasaportuyla vizesiz seyahat yapılan ülke sayısı, bu puanlamanın yüzde 50'sini oluşturuyor.

Ülke vatandaşlarının vergilendirilmesi yüzde 20, ülkeyle ilgili genel algı yüzde 10, çifte vatandaşlık yüzde 10 ve ülkedeki kişisel özgürlüklerin puanlamaya katkısı ise yüzde 10 olarak karşımıza çıkıyor. Tüm bunlar toplandığında o ülkenin nihai puanı ortaya çıkıyor.

PASAPORTU EN GÜÇLÜ 10 ÜLKE

Nomad Capitalist'in sıralamasına göre dünyanın en güçlü 10 pasaportu şu şekilde...

10- MALTA





9- ÇEKYA





8- SİNGAPUR





7- PORTEKİZ





6- FİNLANDİYA





5- BELÇİKA





4- İSVİÇRE





3- İRLANDA





2- LÜKSEMBURG





1- İSVEÇ





95- TÜRKİYE





TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ

Nomad Capitalist, Türkiye'nin pasaport gücünü de ortaya koydu. Buna göre Türkiye, listenin 95. sırasında yer alıyor. Vizesiz seyahat konusunda Türkiye'ye 111 puan veren şirket; vergilendirme konusunda 30, algı konusunda 20, çift vatandaşlık konusunda 50 ve özgürlükler konusunda da 20 puan veriyor. Tüm bunlar bir araya geldiğinde ise ülkemizin nihai puanı 70.5 olarak karşımıza çıkıyor.