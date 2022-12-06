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    2023'te 27 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek

    2023 yılında sözleşmeli sağlık personeli olarak istihdam edilecek personel sayısı belirlendi.
    • 06.12.2022 - 01:36
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    2023'te 27 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2023 yılında uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 bin olarak tespit edildi.

    İstihdam sağlanacak alanlar

    Buna göre, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere 23 bin 585 uzman tabip, 3 bin 224 tabip, 146 ebe, 38 sağlık memuru, 3 hemşire, 1 diyetisyen, 1 diş tabibi, 1 psikolog ve 1 sağlık teknikeri sözleşmeli olarak istihdam edilecek.

    Sözleşmeli tabiplerin tamamı yataklı tedavi merkezlerinde görev yapacak.

    2023 te 27 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek #1


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