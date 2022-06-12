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    İstanbul'da sağanak yağış başladı

    İstanbul'da sağanak yağış etkisini göstermeye başladı.
    • 12.06.2022 - 08:07
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    İstanbul'da sağanak yağış başladı

    Sağanak yağış Avrupa ve Anadolu yakasının bazı bölgelerinde yer yer etkili oluyor.

    Vatandaşlar ıslanmamaya çalıştı

    Sabah saatlerinde işe gitmek için toplu ulaşım araçlarını kullanan vatandaşların ıslanmamak için duraklara sığındığı görüldü.

    D-100 kara yolu ve TEM otoyolunu kullanan sürücüler, yağışın etkisiyle dikkatli şekilde ilerliyor.

    İstanbul da sağanak yağış başladı #1

    Trafik etkilendi

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü giriş ve çıkışlarında da trafiğin yağış nedeniyle yavaş ilerlediği gözlendi.

    AA'nın haberine göre, yağışın gün boyu aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

    Bu arada yağışın etkisiyle Kadıköy ve Bayrampaşa'da ağaç devrilirken, çeşitli ilçelerde hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

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