21 Aralık'ta Kuzey Marmara Otoyolu tamamlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "21 Aralık'ta 6'ncı kesimiyle birlikte Kuzey Marmara Otoyolu'nun tamamını tamamlamış olacağız'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde başlatılan mega projeler bir bir yapılıp bitirilmeye devam ediyor.

Bu projelerden biri de Kuzey Marmara Otoyolu...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, proje ile ilgili açıklamalarda bulundu.

BU HAFTA 5. KESİM 21 ARALIK'TA 6.KESİM TAMAMLANIYOR

Karaismailoğlu yaptığı açıklamada ''İnşallah bu hafta sonu 5'inci kesimini tamamlıyoruz. 21 Aralık'ta da 6'ncı kesimiyle birlikte Kuzey Marmara Otoyolu'nun tamamını tamamlamış olacağız'' diye konuştu.

DÜNYADA BİR İLK: 4 ŞERİTLİ YOL

Çift yönlü 4’er şeritli olarak tasarlanan Kuzey Marmara Otoyolu’nda ilk çalışmalar, 2013 yılında, bünyesinde Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün de bulunduğu 148 km uzunluğundaki Odayeri-Paşaköy kesiminin yapımıyla başlamıştı. Aynı zamanda İstanbul için üçüncü çevre yolu görevi üstlenen Odayeri-Paşaköy kesimi ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 26 Ağustos 2016 tarihinde trafiğe açılmıştı.

Kuzey Marmara Otoyolu’nun İstanbul ili sınırları içerisindeki 1, 2 ve 7. kesimlerini oluşturan Kınalı-Odayeri kesiminin toplam uzunluğu 80,25 km olup, Kınalı-Odayeri kavşakları arasında yaklaşık 71,1 kliometrelik bölümü de trafiğe açılmıştı. 9,1 Km’lik Habibler-Hasdal kesiminin (Kesim-7) 2020 yılı sonunda tamamlanması planlanmaktadır. Ayrıca bünyesindeki 10 adet tünel, dünyanın en geniş kesit alanına sahip tüneller olup, 4 adedi trafiğe hizmet veriyor.