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    21 il için kar yağışı uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü Salı günü 21 ilde kar yağışı beklendiğini açıkladı.
    • AA & Ensonhaber
    • 02.01.2022 - 22:22
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    21 il için kar yağışı uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Kayseri, Sivas ve Niğde çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    Hava sıcaklığının Marmara’nın doğusu ile Batı Karadeniz’de 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI YAPILAN  İLLER

    Yağışların; bu akşam saatlerinde Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden, oluşabilecek olumsuz şartlara karşı (ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan, yüksek kesimlerde tipi, buzlanma ve don vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

    21 il için kar yağışı uyarısı #1

     

    KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

    Rüzgarın; Akdeniz iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi vb) dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

    21 il için kar yağışı uyarısı #2

    21 İLE KAR YAĞIŞI UYARISI

    Öte yandan salı günü; Erzincan, Tunceli, Kastamonu, Bitlis, Ağrı, Çorum, Tokat, Sivas, Gümüşhane, Elazığ, Bingöl, Bayburt, Erzurum, Muş, Şırnak, Hakkari, Van, Iğdır, Kars, Ardahan ve Artvin’de kar yağışı bekleniyor.

    21 il için kar yağışı uyarısı #3


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