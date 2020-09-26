Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta 3 teröristin etkisiz hale getirilmesiyle birlikte bugün toplam 5 PKK'lının öldürüldüğünü açıkladı.
- DHA
- 26.09.2020 - 19:05
- Güncelleme : 26.09.2020 - 19:05
Mehmetçik'in terör örgütlerine karşı yılmaz mücadeleri tam gaz devam ediyor.
Bir bir yok edilen azgın hainlere bugün yenileri eklendi.
İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-1 "Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu" kapsamında, Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
"BUGÜN 5 HAİN ÖLDÜRÜLDÜ"
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yıldırım-1 'Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu' kapsamında Şırnak Gabar Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Yıldırım operasyonları kapsamında bugün Hakkari'de 2, Şırnak'ta 3 olmak üzere toplam 5 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir." bilgisi paylaşıldı.