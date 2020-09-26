Dolar
7.6582
0.4301%
Euro
8.9072
0.0449%
Altın
1861.75
-0.3271%
Borsa
1124.17
0.4117%
G. Altın
458.493
0.117%
Bitcoin
82269.16
1.0116%
30ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 30 C

    Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

    İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta 3 teröristin etkisiz hale getirilmesiyle birlikte bugün toplam 5 PKK'lının öldürüldüğünü açıkladı.
    • DHA
    • 26.09.2020 - 19:05
    • Güncelleme : 26.09.2020 - 19:05
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

    Mehmetçik'in terör örgütlerine karşı yılmaz mücadeleri tam gaz devam ediyor.

    Bir bir yok edilen azgın hainlere bugün yenileri eklendi.

    İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-1 "Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu" kapsamında, Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    "BUGÜN 5 HAİN ÖLDÜRÜLDÜ"

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yıldırım-1 'Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu' kapsamında Şırnak Gabar Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Yıldırım operasyonları kapsamında bugün Hakkari'de 2, Şırnak'ta 3 olmak üzere toplam 5 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

    Şırnak ta 3 terörist etkisiz hale getirildi #1

    Şırnak ta 3 terörist etkisiz hale getirildi #2

    Şırnak ta 3 terörist etkisiz hale getirildi #3

     

     

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir