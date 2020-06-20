İstanbul'da şimşekler geceyi aydınlattı

Gündüz saatlerinden beri etkili olan sağanak yağmurun ardından, yağış yer yer etkisini sürdürürken şimşeklerin geceyi aydınlattığı anlar kameralara yansıdı.

İstanbul'da sağanak yağmur sabah saatlerinden beri etkili oluyor. Yağışlar nedeniyle birçok yerde su baskınları yaşanırken gece yağmur yer yer devam ediyor.

İSTANBUL'DAN ŞİMŞEKLİ KARELER

Gökyüzünde çakan şimşekler ise kentin birçok noktasında geceyi aydınlatırken, görsel şölen oluşturdu. O anlar kameralara yansıdı.