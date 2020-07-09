Kılıçdaroğlu baro düzenlemesi için AYM kararını yineledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunarak, baro düzenlemisnin Resmi Gazete'de yayınlandığı gün AYM'ye başvuruda bulunacaklarını söyledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunarak gazetecileri sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları;

Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlandığı gün biz Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağız. Üniter yapının kalbine sokulan bir hançerdir. Buna izin verenlerin tarihsel sorumluluğu vardır. Vicdanı olan herkesin el kaldırmaması lazım.

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