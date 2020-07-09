Dolar
6.8649
0.0597%
Euro
7.7811
0.0758%
Altın
1814.01
0.2647%
Borsa
118253.72
-0.3864%
G. Altın
400.092
0.2958%
Bitcoin
64316.11
-0.1308%
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    Kılıçdaroğlu baro düzenlemesi için AYM kararını yineledi

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunarak, baro düzenlemisnin Resmi Gazete'de yayınlandığı gün AYM'ye başvuruda bulunacaklarını söyledi
    • AA
    • 09.07.2020 - 17:17
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Kılıçdaroğlu baro düzenlemesi için AYM kararını yineledi

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunarak gazetecileri sorularını yanıtladı.

    Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları;

    Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlandığı gün biz Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağız. Üniter yapının kalbine sokulan bir hançerdir. Buna izin verenlerin tarihsel sorumluluğu vardır. Vicdanı olan herkesin el kaldırmaması lazım.

    AYRINTILAR GELECEK...

    Görüş Bildir