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    Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladı

    Toplantıda 1 Temmuz’da kalkacak olan bazı kısıtlamalarla ilgili detaylar görüşülecek.
    • AA
    • 29.06.2020 - 15:27
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    Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladı #1

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.15'te başlayan toplantıda 1 Temmuz’da kalkacak olan bazı kısıtlamalarla ilgili detaylar görüşülecek.

    AÇIKLAMA YAPACAK

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplantının ardından açıklama yapması bekleniyor.

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