- En Son Haber
- İç Haber
- Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladı
Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladı
Toplantıda 1 Temmuz’da kalkacak olan bazı kısıtlamalarla ilgili detaylar görüşülecek.
- AA
- 29.06.2020 - 15:27
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.15'te başlayan toplantıda 1 Temmuz’da kalkacak olan bazı kısıtlamalarla ilgili detaylar görüşülecek.
AÇIKLAMA YAPACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplantının ardından açıklama yapması bekleniyor.