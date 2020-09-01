Dolar
7.3557
0.132%
Euro
8.8165
0.5095%
Altın
1990.04
1.1286%
Borsa
1070.86
-0.7185%
G. Altın
470.298
1.1746%
Bitcoin
87523.16
1.4837%
31ºC
İstanbul
Güneşli 31 C

    Suriyeliler ülkelerine dönüyor

    Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda, Suriyeli ailelerin İdlib ve Afrin'deki güvenli bölgelere dönüşü nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.
    • AA
    • 01.09.2020 - 14:48
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Suriyeliler ülkelerine dönüyor

    Türkiye'nin farklı illerinde yaşamını sürdüren Suriyeliler, ülkelerine dönmek için Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na geliyor.

    Suriyeli aileler, buradaki resmi işlemlerin ardından İdlib ve kırsalındaki güvenli bölgeler ile Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Afrin ve civar köylere hareket ediyor.

    8 AYDA 6 BİN 600 SURİYELİ DÖNDÜ

    Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan, yılın ilk 8 ayında 6 bin 600 ailenin Suriye'nin güvenli bölgelerine dönüş yaptığı öğrenildi.

    Suriyeliler ülkelerine dönüyor #1

    Suriyeliler ülkelerine dönüyor #2

    Suriyeliler ülkelerine dönüyor #3

    Suriyeliler ülkelerine dönüyor #4

    Görüş Bildir