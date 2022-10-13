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    3 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu

    İkna çalışmaları sonucu PKK/KCK terör örgütünden kaçan 3 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
    • 13.10.2022 - 20:36
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    3 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu

    Yurt içinde ve sınır ötesinde sürdürülen operasyonlarla teröristlere kaçacak alan bırakılmazken, örgüt içindeki çözülmeler de devam ediyor…

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinden kaçan 3 PKK’lı teröristin Şırnak Habur'daki Hudut Karakolu'na teslim olduğunu duyurdu.

    "3 PKK'lı terörist teslim oldu"

    Bakanlıktan yapılan açıklamada "Kararlı operasyonlarımız neticesinde PKK’lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyinden kaçan 3 PKK’lı terörist Habur/Şırnak’taki Hudut Karakolumuza teslim oldu." denildi.

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