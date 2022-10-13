3 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu

3 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu

İkna çalışmaları sonucu PKK/KCK terör örgütünden kaçan 3 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Yurt içinde ve sınır ötesinde sürdürülen operasyonlarla teröristlere kaçacak alan bırakılmazken, örgüt içindeki çözülmeler de devam ediyor…

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinden kaçan 3 PKK’lı teröristin Şırnak Habur'daki Hudut Karakolu'na teslim olduğunu duyurdu.

"3 PKK'lı terörist teslim oldu"

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Kararlı operasyonlarımız neticesinde PKK’lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyinden kaçan 3 PKK’lı terörist Habur/Şırnak’taki Hudut Karakolumuza teslim oldu." denildi.