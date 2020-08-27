Kuzey Irak'ta 2 terörist öldürüldü
MSB, Irak'ın kuzeyinde 2 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
- AA
- 27.08.2020 - 19:42
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) hain teröristleri inlerinde havaya uçurmaya devam ediyor.
Kuzey Irak'ta 2 terörist öldürüldü VİDEO
2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Bu kapsamda Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Hakurk bölgelerinde eylem hazırlığında oldukları belirlenen 2 teröristimha edildi.
Konu hakkında açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapıldı.
Açıklamada, "Irak kuzeyi Zap ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, icra edilen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadelerine yer verildi.