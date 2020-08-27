MSB, Irak'ın kuzeyinde 2 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) hain teröristleri inlerinde havaya uçurmaya devam ediyor.

Kuzey Irak'ta 2 terörist öldürüldü VİDEO

2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bu kapsamda Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Hakurk bölgelerinde eylem hazırlığında oldukları belirlenen 2 teröristimha edildi.

Konu hakkında açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapıldı.

Açıklamada, "Irak kuzeyi Zap ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, icra edilen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadelerine yer verildi.