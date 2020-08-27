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    Kuzey Irak'ta 2 terörist öldürüldü

    MSB, Irak'ın kuzeyinde 2 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
    • AA
    • 27.08.2020 - 19:42
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    Kuzey Irak'ta 2 terörist öldürüldü

    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) hain teröristleri inlerinde havaya uçurmaya devam ediyor.

    Kuzey Irak'ta 2 terörist öldürüldü VİDEO

    2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

    Bu kapsamda Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Hakurk bölgelerinde eylem hazırlığında oldukları belirlenen 2 teröristimha edildi.

    Konu hakkında açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapıldı.

    Açıklamada, "Irak kuzeyi Zap ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, icra edilen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadelerine yer verildi.

    Kuzey Irak ta 2 terörist öldürüldü #1

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